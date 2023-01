Análise à jornada: F. C. Porto e Braga tentam feito difícil

Neste século, só em três ocasiões é que um líder com mais de quatro pontos de vantagem à 16.ª jornada não foi campeão.

O empate no dérbi entre Benfica e Sporting (2-2) sorriu para arsenalistas e dragões. O resultado permitiu ao Braga, que venceu o Boavista, ficar a quatro pontos do topo e, ao F. C. Porto, que derrotou o Famalicão, encontrar-se a cinco pontos das águias. Apesar da diferença pontual ser curta, o passado histórico favorece quem está no primeiro lugar a esta altura do campeonato. Se o Braga ou o F. C. Porto ultrapassarem o Benfica, será um feito raro, mas não inédito: neste século, só por três vezes é que o líder à 16.ª jornada, com mais de quatro pontos de vantagem para os rivais, não foi campeão.

Talvez o exemplo mais notório seja o da época 2018/19. À 16.ª jornada, o F. C. Porto liderava a Liga com mais sete pontos do que o Benfica e mais seis do que o Braga, porém, foram mesmo os encarnados a conseguir ser campeões. No ano seguinte, os dragões tinham uma desvantagem de quatro pontos para as águias e levantaram o troféu no final da época. Por fim, em 2015/16, o Sporting tinha uma vantagem de quatro pontos sobre o Benfica e o F. C. Porto, mas acabou por perder o campeonato para o rival da Luz.