Análise à jornada: Jogos à porta fechada podem ter esbatido o fator casa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Em três jornadas, houve os mesmos triunfos de visitados e visitantes. Registo elevado de golos (70) deve-se à ainda escassa pressão de início de época.

À terceira jornada, as estatísticas demonstram um grande equilíbrio no que ao "fator casa" diz respeito: em 27 jogos, houve 12 vitórias fora de casa (44%), 12 triunfos caseiros (44%) e ainda três empates (11%). Numa época marcada pelo regresso do público às bancadas, ainda que a conta-gotas, depois de largos meses com jogos à porta fechada, terá o fator casa perdido relevância para um maior êxito das equipas?

"Sim", começa por afirmar o treinador Vasco Seabra, ao JN. "O facto de na pandemia os jogos terem sido à porta fechada, acredito que diminuiu as diferenças que existiam em termos de apoio externo e que o fator casa ficou mais desvanecido. Porque, na maioria dos casos, os jogadores acabam por sentir que têm a mesma capacidade, batem-se pelo jogo", acrescentou.