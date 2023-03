Análise à jornada: Sporting reentra na corrida pela Champions e águia mais isolada

Leões aproveitam deslizes dos rivais na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Benfica fica com oito pontos de vantagem sobre o 2.º lugar e nunca um líder deixou escapar o título com esta margem.

A 22.ª jornada do campeonato deixou a luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões mais entusiasmante. Neste sentido, com a vitória diante do Estoril, o Sporting aproveitou os desaires do F. C. Porto e Braga para se aproximar do pódio. Os leões estão agora a cinco pontos do terceiro lugar e a sete do segundo, reentrando na corrida por um acesso à prova milionária. Por outro lado, o Benfica alargou a vantagem sobre os dragões para oito pontos e nunca um líder com esta margem, à 22.ª jornada, perdeu o campeonato.

Este cenário parecia algo perdido até à última ronda, uma vez que o Sporting estava bastante longe dos rivais. No terceiro lugar, o Braga encontrava-se a oito pontos e o F. C. Porto a dez. Aliás, em janeiro Ruben Amorim referiu que vencer a Taça da Liga não salvava a temporada dos leões. Porém, um fator que certamente mudará o rumo de 2022/23 será terminar o campeonato nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, devido ao elevado encaixe financeiro, na casa dos 40 milhões de euros. Os leões estão a recuperar a forma, vencendo há três jogos e, pela primeira vez esta época, ganharam pontos aos rivais F. C. Porto e Braga na mesma jornada.