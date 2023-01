Análise à jornada: três grandes ficam-se por um golo cinco anos depois

Dos crónicos candidatos ao título, só o Benfica e de penálti saiu do zero. Braga fatura 29% dos tentos da jornada e aproveita para se isolar no segundo posto.

Cinco anos, um mês e oito dias. Já não se via uma seca de golos assim, em termos de concretização dos três grandes e na principal liga portuguesa desde 1 de dezembro de 2017. Então verificara-se um nulo no clássico F. C. Porto-Benfica e o Sporting vencera o Belenenses, em casa, por 1-0.