Análise ao árbitro: "Penálti a favor do Sporting foi o lance mais complexo"

Arbitragem difícil porque os jogadores nem sempre tiveram um bom comportamento. Globalmente, Tiago Martins fez uma exibição equilibrada.

Fora de jogo evita penálti

O Matheus Reis agarrou o Pizzi na área e fez penálti. Estaria bem assinalada a grande penalidade se não houvesse no início da jogada um fora de jogo.



Picardia merecia amarelo

Estavam "pegados" e viu-se que o Paulinho atingiu o Otamendi propositadamente no calcanhar. O avançado do Sporting deveria ter sido advertido pelo menos com a cartolina amarela.



Penálti bem assinalado

Falta desnecessária de Matheus Nunes que resultou num penálti bem assinalado. Não existiu motivo para sanção disciplinar.



Dupla penalização salva Veríssimo da expulsão

O penálti a favor do Sporting foi, sem dúvida, o lance mais importante e mais complexo em termos de arbitragem do jogo. A falta é evidente e não há espaço para contestação. Como o Lucas Veríssimo tenta jogar a bola, o Tiago Martins fez bem em não exibir o segundo amarelo. Nestes casos, a FIFA diz que não pode existir dupla penalização.



Nuno Mendes faz falta

Já nos últimos suspiros do jogo, o Nuno Mendes travou um contra-ataque do Rafa em falta. O jogador do Benfica seguia sozinho para a baliza e o defesa esquerdo do Sporting só se preocupou em travar a corrida. Ficou por assinalar um pontapé livre e mais que isso. Aqui sim. Existiam motivos para ser exibido o cartão amarelo.