Análise ao jogo: "Erros individuais" projetam jogo para um "resultado injusto"

No triunfo por 2-0 do Chelsea, frente ao F.C. Porto, dois erros individuais projetaram o jogo para um "resultado que foi injusto", frisa Sérgio Vieira. Para o treinador de futebol, os dragões "foram superiores em vários momentos", mas acabaram surpreendidos pela eficácia da equipa inglesa.

Opções naturais face às ausências

Sérgio Conceição fez quatro mudanças no onze em comparação com a equipa que jogou no sábado com o Santa Clara. Já se sabia que Sérgio Oliveira e Taremi, castigados, não podiam jogar. Grujic e Luis Díaz "foram opções naturais" para compensar as ausências, realça Sérgio Vieira. O objetivo do técnico portista foi "dar consistência ao meio-campo e explorar a velocidade nos momentos de transição", plano que a equipa, em vários períodos ,"conseguiu concretizar", ainda que "não tenha alcançado o que pretendia".