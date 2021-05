Análise: "Árbitro escolheu a cor do cartão errada"

Paulo Pereira Ontem às 23:49 Facebook

Nuno Almeida cometeu um erro que marcou o jogo. A demora na exibição do cartão demonstra que o juiz tinha dúvidas e escolheu a cor errada.

17 m - Dúvida na falta e erro no cartão

Muitas dúvidas na falta assinalada. No entanto, a rapidez do lance pode ter induzido o árbitro e, apesar da incerteza, a decisão é aceitável. O cartão a exibir seria o amarelo, uma vez que o atacante desviou a bola de Helton Leite para o lado da bandeira de canto e até creio que, por isso, Ruiz se deixou cair. O VAR podia intervir, mas é um situação de avaliação do árbitro (amarelo ou vermelho) e é normal não o fazer.