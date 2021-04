Análise de Paulo Pereira: "Árbitro teve critério muito largo, mas fez trabalho positivo"

Hoje às 23:24 Facebook

O ex-árbitro Paulo Pereira faz a análise da arbitragem no jogo desta terça-feira entre Chelsea e F. C. Porto, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Sevilha, que terminou com a vitória dos dragões por 1-0, insuficiente para seguir em frente na competição, depois da derrota por 2-0 na primeira mão.

Clément Turpin fez um trabalho muito mais positivo do que o colega da primeira mão. Apostou num critério muito largo, mas uniforme.

Minuto 3

Não há falta de Pepe

O treinador do Chelsea protestou muito uma eventual cotovelada de Pepe em Havertz, mas ela não existe. O defesa do F. C. Porto salta na vertical e é o jogador do Chelsea quem provoca o contacto. Não há motivo para qualquer sanção disciplinar, nem sequer para falta.

Minuto 46

Amarelo justificado

O árbitro teve e manteve um critério muito largo e por isso o cartão amarelo a Sérgio Oliveira tenha causado alguma estranheza, mas foi bem exibido porque o médio do F. C. Porto disputa o lance sem qualquer intenção de jogar a bola.

Minuto 71

Azpilicueta escapa

No entanto, Clément Turpin não manteve o mesmo critério minutos depois. Tal como Sérgio Oliveira, também Azpilicueta não tem qualquer intenção de jogar a bola e apenas tenta derrubar o Otávio. O defesa do Chelsea merecia o amarelo, mas não foi mostrado.

Minuto 81

Pepe bem admoestado

Em jeito irónico, o central do F. C. Porto faz sinal de fixe ao árbitro auxiliar e ainda bate palmas à decisão do árbitro do encontro. Amarelo justifica-se

Minuto 90+4

Evanilson cai sem falta

Queda manifestamente exagerada do avançado do F. C. Porto na área do Chelsea. O defesa põe as mãos na cintura de Evanilson, mas isso não é suficiente para falta. É teatro exagerado.