Análise do ex-árbitro Paulo Pereira: "Soares Dias esteve muito bem num jogo complicado"

"Soares Dias cometeu pequenos erros, mas no geral esteve muito bem, num jogo complicado. Demonstrou, quando é necessário, que é o melhor árbitro português". Eis os lances polémicos do :Sporting-F. C. Porto:

28 minutos - falta fora da área

Paulinho é tocado por Bruno Costa, mas fora da área, pelo que o VAR não podia intervir neste lance. O avançado do Sporting deu ainda três passos e só depois caiu dentro da área e terá sido isso que induziu Artur Soares Dias em erro para não assinalar o livre direto.