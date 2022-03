Análise do treinador João Henriques: "F. C. Porto teve mérito na reviravolta"

JN Ontem às 23:56 Facebook

"Na primeira parte, o F. C. Porto esteve bem a defender e Sporting só teve uma ou duas chances. Com as substituições feitas pelo Sérgio no segundo tempo, o F. C. Porto ficou mais perigoso e foi um grande espetáculo de futebol"

Como justifica o facto de a primeira parte ter tido poucas chances?

Defensivamente, o F. C. Porto esteve igual ao jogo do campeonato entre estas equipas e isso funcionou porque, nesse período, o Sporting só teve uma ou duas ocasiões. Bem a defender, o F. C. Porto não teve nenhuma.