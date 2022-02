Análise: "Sporting eficaz num jogo pobre em tempo útil"

Rui Almeida Santos Hoje às 00:00 Facebook

Análise de João Henriques, treinador de futebol

O clássico teve interrupções a mais num duelo em que o Sporting foi eficiente no arranque e tentou aguentar a vantagem, sobretudo após a expulsão de Coates.

O Sporting tentou aplicar no Dragão a mesma receita da Luz?

O Sporting foi sobretudo eficaz, porque não conseguiu jogar de outra forma. Na primeira parte, contra a corrente, faz os dois golos, perante um F. C. Porto mais pressionante. Em termos negativos, destaco o pouco tempo útil de jogo entre as duas melhores equipas do campeonato. Terá sido dos mais pobres esta época, muito por culpa do que foi a estratégia do Sporting após o 2-0.