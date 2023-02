Ancelotti e os insultos a Vinícius Júnior: "É vítima de algo que não entendo"

JN Hoje às 10:56 Facebook

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu Vinícius Júnior, alvo de insultos racistas no recente jogo contra o Maiorca: "Parece que o problema é do Vinícius, mas não é".

Vinícius Júnior voltou a ser alvo de insultos de índole racista durante o jogo frente ao Maiorca, no último fim de semana, a contar para a Liga espanhola.

Questionado sobre o tema na conferência de imprensa que antecede a partida com os egípcios do Al Ahly, para as meias-finais do Campeonato do Mundo de clubes, Carlo Ancelotti foi perentório: "O Vinícius é uma vítima de algo que não entendo".

"Parece que o problema é do Vinícius, mas não é. É um problema do futebol espanhol, que deve ser resolvido", comentou o treinador do Real Madrid.

Fede Valverde, companheiro de equipa do internacional brasileiro, defendeu que "toda a gente tem de estar atenta ao que acontece nas bancadas e ter respeito".

"O Vinícius é uma pessoa incrível, com muitos valores. Em termos de futebol, ele gosta de jogar à sua maneira. Quando um jogador sofre muitas faltas, algo que faz parte do futebol, nós, como companheiros, defendemo-lo. Quanto à questão do racismo e dos adeptos rivais, acho que não se pensa na pessoa (que está a ser insultada)", acrescentou o médio uruguaio.

O jogo entre o Real Madrid e o Al Ahly, das meias-finais do Mundial de clubes, joga-se esta quarta-feira (19 horas), em Marrocos.