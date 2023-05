Ancelotti: "Por vezes culpam o Vinicius, mas ele é a vítima"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, comentou os incidentes racistas que Vinicius Jr tem sido alvo nos últimos tempos e que têm deixado o futebol espanhol debaixo de fogo.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti mostrou-se preocupado com os incidentes racistas que Vinicius Jr tem sido alvo. "Penso que é justo que este assunto esteja a ser tão falado. É uma ótima oportunidade para melhorarmos as coisas", disse o treinador do Real Madrid.

Vinicius Jr foi alvo de insultos racistas no jogo de domingo diante do Valência, ameaçou sair do relvado e acabou expulso por um conflito com um adversário. Numa troca de "tweets" com o presidente da Liga espanhola Javier Tebas, o avançado brasileiro referiu que o dirigente, pelas declarações, estava a atacá-lo "em vez de atacar os racistas".

PUB

"Foi vítima, e é, do que está a acontecer. Por vezes, culpam-no: ele provoca, a atitude... não. Que fique claro: ele é a vítima de tudo isto", reiterou Carlo Ancelotti. O técnico do Real Madrid revelou que também ele é frequentemente insultado. "Para além do racismo, parece ser um hábito insultar. Penso que o que Xavi disse é exemplar: Porque é que normalizamos os insultos no futebol? Fui acusado não de ser um "macaco", mas de ser um "parvo". E então? É intolerável de qualquer forma. Tem de acabar. Atrás dos bancos de suplentes chamam-nos "maricas", "vai à m****". Porquê? É uma grande oportunidade para acabar com isto. E quero dizer que a Espanha não é racista, mas existe racismo em Espanha. E isso tem de mudar", contou.

Além disso, o treinador do Real Madrid explicou que Vinicius Jr não pensa sair do clube. "Não me parece, porque ele gosta muito do Real Madrid. Acho que isso não lhe passa pela cabeça", disse.