Ancelotti revela que só Pepe e Seedorf lhe pediram para não jogar devido a cansaço

Carlo Ancelotti revelou que, ao longo da carreira, apenas dois jogadores lhe disseram que pretendiam parar devido ao cansaço. Um deles foi Pepe, que aos 39 anos ainda joga no F. C. Porto.

Na conferência de imprensa que antecedeu o jogo com o Getafe, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, falou sobre a gestão da condição física dos atletas num ano atípico, com um grande volume de jogos condensados num curto espaço temporal e uma fase final de um Campeonato do Mundo entre novembro e dezembro.

Para o experiente técnico italiano, "o importante é avaliar bem o cansaço", sendo que os jogadores desempenham um papel fundamental nessa gestão.

"Prefiro o jogador que me diz que prefere parar, mas em 30 anos só dois jogadores me disseram isso: o Pepe, numa final da Liga dos Campeões, e o Seedorf, num jogo da Liga (italiana)", revelou Ancelotti.