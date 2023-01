Ancelotti sobre insultos racistas no futebol: "Tolerância zero"

JN Hoje às 14:49 Facebook

Na antevisão ao jogo da Taça do Rei, frente ao Cacereño, do quarto escalão do futebol espanhol, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, abordou as denúncias, por parte de Vinícius Jr, de insultos racistas durante o jogo com o Valladolid, na última jornada da Liga espanhola.

"Não vou entrar nesse assunto. Como disse, não é um problema da Liga, mas cultural. Para mim, a sociedade não tem a educação necessária. Não me vou focar no Vinícius, na Liga ou em sanções. Temos de pensar de outra forma, porque o racismo e a xenofobia são questões muito sérias. Para mim, tolerância zero nesta questão", disse Carlo Ancelotti.

Vinícius Jr denunciou ter sido alvo de insultos racistas durante o jogo entre o Valladolid e o Real Madrid, da 15.ª jornada da Liga espanhola, poucos meses depois de episódios semelhantes no dérbi madrileno frente ao Atlético.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada... Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é MINHA", escreveu o avançado brasileiro na sua conta oficial na rede social Twitter.

Javier Tebas, presidente de La Liga, já reagiu ao caso: "Combatemos o racismo há anos. Vinícius, estás a ser injusto e não é correto publicar que a La Liga nada tem feito a este respeito. Informa-te melhor. Estamos à tua disposição para irmos todos juntos na mesma direção".