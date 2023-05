Ancelotti: "Todo um estádio a gritar 'macaco' a um jogador, há algo de errado nesta liga"

O Real Madrid perdeu (1-0) em Valência este domingo e "entregou" este domingo o segundo lugar ao Atlético de Madrid. Vinícius Jr. foi expulso depois de ter sido insultado pelos adeptos na bancada e, depois do apito final, o treinador dos merengues não escondeu a fúria.

"Não quero falar de futebol. Quero falar do que aconteceu, acho que é mais importante. O que aconteceu hoje não tem de acontecer, é bastante óbvio. Um estádio inteiro grita 'macaco' a um jogador e um treinador pensa em tirar um jogador por causa disso. Ele não queria continuar, eu disse-lhe que não acho justo que ele saia porque ele não é o culpado, ele é a vítima, e ele continuou. E depois dão-lhe um cartão vermelho que não faz sentido porque não se trata de uma agressão. Temos um problema. Não, não tenho eu. Para mim, Vinicius é o jogador mais importante do mundo. A LaLiga tem um problema, estes episódios de racismo têm de parar o jogo. É um estádio que insulta um jogador por racismo e o jogo tem de parar e eu digo o mesmo se ganharmos 3-0, não há outra maneira. Já disse ao árbitro, ele diz que o protocolo diz que temos de avisar antes. Ele não tem de avisar, e depois? Começaram a insultá-lo desde o primeiro minuto. Ele está muito triste, zangado, é uma tristeza. Isto não pode acontecer. Quero que ver o que vai acontecer. Nunca acontece nada. A situação é grave", começou por dizer Ancelotti, deixando críticas à expulsão do jogador.

"A reação é normal para um jogador que foi insultado, um estádio inteiro proferiu insultos racistas contra ele. Estou muito curioso para ver o que acontece. Não está a acontecer nada, já aconteceu noutros estádios e não aconteceu nada. Não sou juiz, mas a situação tem de ser bem avaliada, porque é muito grave. A expulsão, que considerou ser "sem sentido", não agradou: "O VAR inventou uma agressão. Ele apenas tentou libertar-se. O jogador está triste porque só quer jogar futebol. Ele não estava zangado. Estava triste. Para mim, devíamos ter parado o jogo. Não foi uma pessoa que enlouqueceu, foi um estádio que enlouqueceu. Nunca vi um estádio inteiro a fazer um insulto racista", concluiu.

PUB

"Os racistas ganharam..."

Nas redes sociais, Vinícius Jr. reagiu aos insultos que ouviu por parte dos adeptos e deixou críticas à liga espanhola. "O prémio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Não é futebol, é a La Liga. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", escreveu.