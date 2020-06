Andebol do Benfica anuncia a contratação de guarda-redes

Jn/Agências Hoje às 12:25 Facebook

Sergey Hernández é a nova contratação do Benfica para a equipa de andebol. O guarda-redes espanhol de 25 anos chega proveniente do BM Logroño.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a contratação do guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernández. O andebolista, de 25 anos, defendeu as cores do BM Logroño La Rioja nas duas últimas temporadas", escreveu o clube no site oficial.

Hernández referiu estar feliz por fazer parte do Benfica e que está desejoso de poder voltar a treinar, jogar e lutar por títulos. "Venho com muito entusiasmo para trabalhar e continuar a melhorar. Estou convicto e totalmente confiante de que este foi o passo certo para continuar a crescer como jogador", disse o andebolista, citado pelo Benfica.