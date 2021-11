Andebol dos "dragões" sofre pesada derrota frente ao PSG

JN Ontem às 21:47 Facebook

O F. C. Porto cedeu esta quinta-feira, em França, frente ao PSG, perdendo por 33-19, em jogo da sétima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões entraram mal no encontro e viram os franceses ganharem ascendente no marcador, chegando ao intervalo a ganhar por 18-4.

No segundo tempo, foram corrigidos alguns erros, acertaram mais na finalização, mas não conseguiram travar o maior poderio adversário.

Com este desfecho, os azuis e brancos caíram para o sétimo posto, com cinco pontos, enquanto os parisienses subiram para quarto.

Também esta quinta-feira, os polacos do Kielce foram a Barcelona vencer por 32-20, consolidando ainda mais a liderança, com 12 pontos, mais três do que os catalães.

Os dois primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto seguem para os oitavos de final, enquanto o sétimo e o oitavo são eliminados.