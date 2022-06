Andebol: êxitos recentes dão vida a revolução histórica

Federação de Andebol de Portugal tem vindo a perder praticantes mas ambiciona fechar a época com 54 mil inscritos. O segredo do sucesso dos clubes e da seleção.

Capas de jornais, aberturas de noticiários e títulos em letras gordas. Se em tempos era um cenário estranho, de há uns anos para cá o "surpreendente" tornou-se vulgar, com as incríveis conquistas do andebol português numa altura em que a modalidade tem vindo a perder atletas por causa da pandemia.

O mais recente êxito foi obra do Benfica, com as águias a estrearem-se a vencer a Liga Europeia (segunda prova de clubes mais importante na Europa) logo na primeira vez que atingiram a final e frente ao gigante Magdeburgo que lidera a Liga alemã, considerada a melhor do Mundo. Antes (2017/18), já o F. C. Porto tinha conseguido um terceiro lugar na EHF Cup, sendo que nos anos posteriores tem-se vindo a afirmar cada vez mais como uma equipa de Liga dos Campeões.