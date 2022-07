Andebol: Portugal volta a ganhar e apura-se

Filipe Trindade Hoje às 21:28 Facebook

Seleção de sub-20 vence Noruega e passa à fase seguinte do Europeu.

A seleção das quinas venceu os noruegueses, por 35-26, numa partida realizada no Pavilhão Municipal de Gaia. Francisco Costa foi considerado o homem do jogo, depois de apontar 10 golos.

Com esta segunda vitória, Portugal garantiu lugar na próxima fase do Campeonato Europeu de sub-20, tendo em conta que no outro jogo do grupo, entre Polónia e Espanha, a "roja" também voltou a vencer, agora por 41-32.

No próximo jogo, a seleção portuguesa irá enfrentar a espanhola, para decidir quem fica com a primeira posição do Grupo A, pois ambas já estão apuradas para a próxima fase. O duelo com a Espanha está marcado para este domingo, às 19.30 horas.