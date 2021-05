Andebolista Miguel Martins ruma ao Pick-Szeged

JN Hoje às 20:23 Facebook

O internacional português vai deixar o F. C. Porto no final da temporada para rumar ao clube húngaro que, em 2014, conquistou a Taça EHF e é considerado um dos melhores da Europa.

O andebolista internacional português Miguel Martins vai alinhar no Pick-Szeged nos próximos três anos, deixando o F. C. Porto, que representou durante toda a carreira sénior, no final desta temporada.

O central, de 23 anos, uma das referências da seleção portuguesa de andebol e do campeão nacional assinou contrato até 2024 com o Pick-Szeged, um dos grandes clubes europeus, vencedor da Taça EHF em 2014.

"É uma grande honra poder jogar num dos melhores clubes do mundo. Vai ser perfeito para o meu desenvolvimento e a seleção portuguesa também vai tirar partido disso. Espero que a equipa consiga atingir os objetivos a que se propuser e alcance grandes vitórias", salientou Miguel Martins, em declarações divulgadas pelo Pick-Szeged.