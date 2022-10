Anderlecht, de Fábio Silva, despede treinador

JN/Agências Hoje às 13:36 Facebook

O Anderlecht, clube em que atua o futebolista português Fábio Silva, despediu o treinador Felice Mazzu após a derrota de domingo com o Standard Liège (3-1) para a Liga belga.

Felice Mazzu, técnico belga de 56 anos, chegou esta temporada ao Anderlecht, depois de ter sido eleito o melhor treinador de 2021/2022 ao serviço do Union Saint-Gilloise. Deixa o clube no 12.º lugar do campeonato e a viver o seu pior início da época desde os anos 30 do último século.

Em comunicado, o Anderlecht explicou que o treinador dos juniores, Robin Veldman, irá comandar interinamente a equipa principal, até que seja encontrado um sucessor de Mazzu.

Emprestado pelo Wolverhampton, Fábio Silva leva 22 jogos e nove golos em todas as provas pelo histórico emblema belga.