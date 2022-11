Anderson e Jota Silva garantem compromisso

Jogadores estiveram na escola de Fornelos, em Fafe.

Inserido na iniciativa "Conquistadores On Tour", Jota e Anderson Silva, acompanhados pelo vice-presidente Nuno Leite, marcaram presença na escola ACR de Fornelos, em Fafe.

O extremo português, que assistiu Tiago Silva para o golo do triunfo sobre o Marítimo, enalteceu o momento de inspiração do companheiro. "Muito mérito dele e muito pouco meu", disse. Sobre os elogios constantes do treinador ao coletivo, Jota Silva foi claro. "Traz sempre maior responsabilidade. Não vamos deixar que isto nos relaxe. Muito pelo contrário", disse. O brasileiro Anderson Silva garante que a paragem na Liga não será entrave. "Não podemos relaxar agora. Mesmo que a paragem seja longa", disse

Mikel Villanueva, Nelson da Luz e André André estão fora do jogo com o Vilafranquense. Janvier está em dúvida.