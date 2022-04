Anderson Oliveira cada vez mais perto

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado com proposta para três anos. Estupiñan incerto

O regresso de Anderson Oliveira a Portugal, via Vitória de Guimarães, poderá ser concretizado brevemente. O jogador, 24 anos, que atualmente representa os chineses do Beijing Guoan, após quatro épocas em Famalicão, já tem conhecimento do interesse e vê com agrado o regresso ao país que lhe abriu as portas do futebol internacional. A proposta reserva um contrato de três anos.

Incerto é o futuro de Óscar Estupiñan. Apesar da vontade da administração em renovar contrato com o jogador colombiano, e dos pedidos nos últimos dias da massa adepta e do próprio capitão Rochinha, o avançado, que está em final de contrato, ainda não decidiu o futuro. Nos últimos dias, a imprensa italiana avançou com o interesse do Torino, da Serie A.