Anderson Silva coloca travão na série negativa

Vimaranenses voltam aos triunfos, num jogo em que o resultado foi bem melhor que a exibição.

Um golo solitário de Anderson Silva permitiu que o Vitória colocasse travão na série de três derrotas consecutivas na Liga, ao bater o Santa Clara, na abertura da sexta jornada da Liga. Os açorianos continuam sem ganhar no D. Afonso Henriques e seguem no 16.º lugar do campeonato.

Os vitorianos tiveram mais posse de bola, mas pouca intensidade na construção de lances ofensivos e revelaram sérias dificuldades perante a teia defensiva dos açorianos que, a espaços, revelaram atrevimento ofensivo. O nulo ao intervalo era o resultado ajustado.