Anderson Silva feliz pela aposta no Vitória

O avançado Anderson Silva é uma das caras novas do Vitória para a temporada 2022/2023. De regresso a Portugal, após uma passagem pelos chineses do Beijing Guoan, o brasileiro diz estar agradado com os primeiros dias em Guimarães. "Tenho muita ligação com o Rúben Lameiras, ele tem ajudado bastante, e também o Jorge Fernandes tem ajudado muito na integração. O grupo acolheu-me muito bem, deram-me dicas muito boas e ao longo da época esta união será muito importante", destacou, em declarações aos meios oficiais do clube.

Conhecedor do futebol luso, tendo representado o Famalicão durante quatro épocas, Anderson Silva falou dos propósitos para nova etapa na carreira. "Sempre tive uma boa impressão do Vitória, mesmo antes de ingressar aqui. A minha expectativa é ganhar, o clube é bom, o que nos ajuda a evoluir bastante. É uma equipa grande, o que é uma coisa muito boa", assumiu.

A pré-temporada tem sido dura, mas o ponta de lança está ciente da importância dos primeiros treinos. "O trabalho tem sido muito físico, muito pesado, mas é bom começar assim, porque significa que ao longo da época estaremos fortes. Estes treinos bidiários são sempre muito puxados, mas assim entramos melhor na época", reconheceu.

O duplo confronto com o Puskás Akadémia, da segunda pré-eliminatória da Conference League, já tem datas e horários definidos. O jogo da primeira mão, em Guimarães, será disputado a 21 de julho, pelas 20.30 horas. A partida em território húngaro será a 28 de julho, pelas 20 horas.

