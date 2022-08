André Almeida esperado em Valência para oficializar contrato

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:33 Facebook

Internacional sub-21 André Almeida já se despediu dos companheiros. Transferência renderá 7,5 milhões de euros.

André Almeida é esperado ao final da tarde, desta quinta-feira, em Valência, para realizar os habituais exames médicos e assinar pelo emblema espanhol até 2027. O internacional sub-21 português já se despediu esta manhã dos companheiros.



A transferência do médio para o clube valenciano, naquela que será a primeira experiência internacional do jovem jogador, de 22 anos, renderá aos cofres vitorianos um valor a rondar os 7,5 milhões de euros. O valor, de acordo com algumas notícias que circularam em Espanha, será pago em cinco anos.



A saída de André Almeida será colmatada com a entrada de Zé Carlos, internacional sub-21 que representa o Varzim, da Liga 3. Segundo foi possível apurar, já existe um princípio de acordo para a transferência do jogador para a Cidade-Berço. Os minhotos deverão pagar um milhão de euros por 75% do passe.