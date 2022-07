André Almeida foi dos mais aplaudidos na apresentação do Vitória

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional sub-21 português André Almeida foi um dos mais aplaudidos da noite, na apresentação do plantel do Vitória. Neno não foi esquecido.

O Vitória apresentou os atletas que farão parte da equipa principal e da equipa B para a temporada 2022/2023. 55 jogadores desfilaram na passerelle vitoriana e André Almeida, que tem sido associado ao F. C. Porto e Wolverhampton, marcou presença na cerimónia e foi contemplado com muitos aplausos.

Na Plataforma das Artes, espaço amplo no coração da cidade de Guimarães, os sócios compareceram em grande número, aplaudiram e cantaram, mas não tiveram novidades no que diz respeito a reforços de última hora.

Ainda assim, a ausência de novos elementos não foi entrave para a festa. Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Bruno Varela, Tiago Silva e os reforços André Silva e Matheus Índio foram os mais aplaudidos, numa noite na qual Neno não foi esquecido.

A camisola número 1 continuará a pertencer-lhe e os capitães Bruno Varela, Jorge Fernandes, Tiago Silva e Tomás Handel compareceram em palco com a eterna camisola do ex guarda-redes.

Moreno Teixeira, sucessor de Pepa no comando técnico, falou aos associados e deixou um apelo. "Era impossível dizer que não a este desafio. Mas quero que saibam que a grande força que me fez aceitar este desafio foi a vossa paixão e a vossa força. Este ano, mas do que nunca, temos de a sentir. E já na quinta-feira", apelou. "Outra razão foi a qualidade que temos aqui presente. Bastaram quatro dias a trabalhar com eles para perceber isso", acrescentou.



Os conquistadores, recorde-se, estão a poucos dias do arranque oficial da época. Na próxima quinta-feira, em casa, referente à primeira-mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League, os vitorianos defrontam os húngaros do Púskas Akadémia.