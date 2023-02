André Almeida homenageado e em lágrimas na despedida da Luz

André Almeida foi, este sábado, homenageado no Estádio da Luz antes do apito inicial do jogo com o Casa Pia. O português não escondeu as lágrimas.

Depois de mais de uma década de ligação, André Almeida rescindiu contrato com o Benfica mas não saiu da Luz sem uma homenagem. Antes do apito inicial do jogo com o Casa Pia, o português desfilou entre os 12 troféus que ajudou a conquistar e posou ao lado do onze dos encarnados. André Almeida foi ainda aplaudido pelos adeptos e acabou por não conseguir esconder as lágrimas.

Veja o momento:

André Almeida despediu-se, assim, do Benfica depois de ter disputado 300 jogos e vencido 12 títulos: cinco campeonatos, uma Supertaça Cândido Oliveira, duas Taças de Portugal e quatro Taças da Liga.