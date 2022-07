André Almeida mantém-se na agenda do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 01:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio do Vitória de Guimarães agrada a Sérgio Conceição e pode chegar nas próximas semanas à Invicta

O reforço do meio-campo azul e branco, desfalcado em relação à época passada pela transferência de Vitinha para o PSG, continua a ter em André Almeida um dos nomes fortes na agenda. O médio do Vitória de Guimarães, de 22 anos, está no radar dos dragões há bastante tempo, mas as próximas semanas podem mesmo trazer novidades quanto a uma possível contratação.

Até ao final deste mês, o internacional português de sub-21 deve continuar no clube minhoto e ser utilizado pelo Vitória na pré-eliminatória da Liga Conferência (jogos a 21 e 28 de julho, diante do Puskas Academy, da Hungria). Depois disso, o caminho ficará aberto para rumar ao Dragão.