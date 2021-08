André Almeida prolonga contrato até 2024

Hoje às 17:36 Facebook

O médio André Almeida prolongou o contrato com os vimaranenses até ao final de junho de 2024, ficando acordada mais uma temporada de opção.

Após ter estado nas cogitações do F. C. Porto, num negócio que poderia incluir o lateral direito Tomás Esteves, André Almeida cimenta o seu lugar no plantel do Vitória de Guimarães, único clube que conheceu em toda a carreira.

O médio box-to-box estreou-se pelos vimaranenses na temporada 2019/20 e a partir daí o seu papel no clube tem crescido em importância, que se traduz no número de minutos disputados. Na temporada passada jogou em 32 partidas, nas quais fez dois golos e uma assistência.