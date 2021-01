José Pedro Gomes Hoje às 23:06 Facebook

Vitorianos capitalizaram golo madrugador e continuam sem perder fora. Famalicenses de regresso às derrotas

Num dérbi minhoto com futebol condizente, o Vitória de Guimarães superiorizou-se aos vizinhos de Famalicão. Um triunfo decidido com uma bomba madrugadora de André Almeida, que obrigou os famalicenses a correr sempre atrás do prejuízo e, apesar de mostrarem melhorias com os reforços, não evitou o regresso às derrotas.

Os vimaranenses capitalizaram uma entrada mais objetiva, e, já depois de uma primeira ameaça de Quaresma, colocaram-se em vantagem antes do quarto de hora, numa jogada de envolvência, trabalhada por Rochinha e Estupiñán, e finalizada com um remate de primeira do protagonista do jogo, André Almeida.

Os locais demoraram um pouco a reagir à adversidade, mas quando o fizeram mostraram argumentos para resgatar o empate, nomeadamente em iniciativas de Kraev e Guedes, dois reforços em estreia como titulares, que forçaram o empenho do Vitória para segurar a vantagem ao intervalo.

Os famalicenses mantiveram o embalo após descanso, pisando mais vezes a área rival, mas denotando dificuldades na definição, com o Vitória, mais astuto, a responder em contra-ataque e a criar evidentes situações para ampliar a vantagem. Confortáveis com o avançar do cronómetro, e apesar das ameaças esboçadas por Gil Dias e Patrick William, os vimaranenses acabaram premiados pelo seu pragmatismo.

Veja o resumo do jogo: