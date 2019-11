André Almeida revela palavras de Lage que mudaram atitude da equipa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54 Facebook

Após o jogo com o Santa Clara, Bruno Lage disse ter sido obrigado a mexer na equipa: "Um assunto particular, que fica entre nós". Mas André Almeida revelou as palavras do treinador.

"Tivemos de mexer com questões táticas, depois mexer com jogadores, um assunto particular, que fica entre nós, na assunção tática e na assunção emocional", disse Bruno Lage no final do encontro com o Santa Clara, que os encarnados venceram por 2-1. Já na flash-interview, o defesa André Almeida explicou que uma revelação do técnico deu outra motivação à equipa.

"Não sei se posso partilhar, mas o treinador deu-nos a informação de que iria ser novamente pai. Isso deu-nos nova força, para conseguirmos os três pontos. Não sei se é menino ou menina", disse.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, o Santa Clara nos Açores, na 11.ª jornada da Liga. Carlos Júnior, na sequência de um cruzamento de Rafael Ramos, inaugurou o marcador. Já na segunda parte, Vinícius e Pizzi marcaram os golos da reviravolta encarnada.