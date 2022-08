André Almeida vai encher cofres do Vitória de Guimarães

JN Hoje às 15:00 Facebook

Em Espanha dá-se como praticamente fechada a mudança de André Almeida para o Valência. O clube "ché" vai pagar 7,5 milhões de euros pelo passe do internacional sub-21 português.

Apontado a F. C. Porto e Sporting, André Almeida deverá deixar o plantel do Vitória de Guimarães em breve, mas o seu destino será o Valência, da Liga espanhola.

De acordo com o podcast "Onda Deportiva Valencia", o médio vai rubricar um contrato válido por cinco temporadas com o emblema "ché", que pagará 7,5 milhões de euros pelo passe do jogador.

Aos 22 anos, André Almeida prepara-se para se juntar a Thierry Correia no plantel do Valência, atual 8.º classificado na Liga espanhola.

Segundo o jornal "O Jogo", o substituto de André Almeida no Vitória de Guimarães deverá chegar da Liga 3. O internacional sub-21 Zé Carlos, médio de 20 anos que pertence aos quadros do Varzim, está referenciado e o negócio está bem encaminhado.