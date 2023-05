André Amorim apresenta candidatura à presidência da A. F. Aveiro

JN Hoje às 18:18 Facebook

André Amorim confirmou a candidatura à presidência da Associação de Futebol de Aveiro (AFA), concorrendo contra o atual presidente, José Neves Coelho.

Sob o lema "Devolver a AFA aos clubes", André Amorim decidiu avançar com uma candidatura à presidência do organismo que tutela as competições de futebol e futsal de Aveiro devido ao "nível de insatisfação verificado no dia a dia dos clubes", segundo revelou numa nota publicada nas redes sociais.

Num programa em que constam 14 propostas, "uma das principais medidas a aplicar é a de eliminar as taxas de jogo na formação, assim como desenvolver planos de pagamentos faseados em relação a outras despesas", explica o candidato.

Ter "pelo menos um elemento de cada concelho do distrito" nos órgãos sociais, criar uma "central de compras que promova o acesso a materiais de desgaste a preços competitivos com o mercado" ou "aumentar o número de árbitros, promovendo a sua formação", são algumas das propostas defendidas por André Amorim.

O candidato assume o compromisso de "responder de forma célere a todos os processos de maneira a que a verdade desportiva não seja colocada em causa", garantindo que "todas as medidas a serem discutidas e implementadas serão para servir os clubes e não para nos servirmos deles".

André Amorim concorre às eleições da Associação de Futebol de Aveiro, marcadas para o dia 2 de junho, juntamente com José Neves Coelho, o atual presidente da instituição.