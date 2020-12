André André decisivo na retoma do Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:06 Facebook

Capitão da equipa minhota marcou o único golo do jogo frente ao Portimonense. O duelo foi cinzento, mas os vimaranenses regressam às vitórias.

Um golo do capitão André André, ainda na primeira parte, foi suficiente para o Vitória levar de vencida o Portimonense e, dessa forma, colocar um travão na sequência de dois jogos negativos no D. Afonso Henriques. Numa partida cuja qualidade esteve muito distante do exigível, os minhotos acabaram por justificar o sucesso, diante um adversário que, nos primeiros 45 minutos, não conseguiu incomodar Bruno Varela.

O descanso não trouxe ideias novas. O V. Guimarães mesmo sem brilhantismo, teve sempre maior ascendente e o controlo da partida, mas a escassez de argumentos para chegar ao golo da tranquilidade foi evidente. Rochinha, sempre muito interventivo, tentou de livre surpreender Samuel. O guarda-redes estava atento e a reação imediata foi decisiva para negar o golo ao extremo vitoriano.

Insatisfeito e incrédulo com o desempenho do Portimonense, Paulo Sérgio socorreu-se do banco para dar frescura física e ideias. Porém, apesar de alguns indicadores positivos por parte dos algarvios, Bruno Varela acabou por ter uma tarde tranquila. Ciente que o empate poderia surgir num lance fortuito, João Henriques lançou Quaresma. O internacional português acrescentou qualidade, mas não ajudou o coletivo na obtenção do golo que permitisse diminuir o nervosismo dos últimos minutos.