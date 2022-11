André André homenageado pelo jogo 200

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:10, atualizado às 21:10 Facebook

André André cumpriu o jogo 200 pela equipa principal do Vitória na visita ao Sporting e foi homenageado, nesta noite de quarta-feira, pela direção do clube.

Nos minutos que antecederam o jogo com o Vizela, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o experiente médio, de 33 anos, recebeu das mãos do presidente António Miguel Cardoso um quadro com uma camisola personalizada com o número redondo nas costas.

Nelson da Luz, com uma mialgia, falhou o dérbi com os vizelenses. O extremo angolano, eleito recentemente pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador do mês de outubro, juntou-se no departamento médico a Tomás Handel, Miguel Maga e Jorge Fernandes.