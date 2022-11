André André: "O Morita podia ter sido expulso. Se fosse ao contrário, expulsavam logo"

No rescaldo do jogo com o Sporting, André André deixou críticas à arbitragem, considerando ter havido uma "diferença de critérios".

"A expulsão mudou completamente a estratégia e o jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas tínhamos uma estratégia montada. Com a expulsão, complicou. De seguida, o Sporting faz dois golos e dificultou-nos as coisas. O critério do árbitro... O Morita podia ter sido expulso na primeira jogada, com o Amaro. Foi uma entrada muito feia. Foi uma diferença de critérios grande. Se fosse ao contrário, expulsavam logo, mas o futebol é assim. Demos tudo. Gostávamos de ter saído com outro resultado, mas o caminho continua. Quarta-feira, temos mais um jogo importante, numa competição que nos diz muito e onde queremos passar", começou por dizer o capitão dos vimaranenses, deixando elogios ao Sporting.

"O Sporting é uma boa equipa. Jogando em casa, ainda mais. Tem muita profundidade no corredor direito, com o Porro. Estava a sair muito cruzamento e estávamos com as linhas baixas. Se não houvesse a expulsão, penso que podíamos ter feito coisas diferentes, mas o futebol não vive de ses, e o que é certo é que perdemos, aqui", concluiu.

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Pedro Porro, Morita e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro. Afonso Freitas foi expulso. Com este triunfo, os leões, que vão venciam há três jogos (um no campeonato e dois na Liga dos Campeões), sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, a nove do líder Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia na Liga há seis jogos e vinha de três triunfos seguidos, é sexto, com 20.