André André testa positivo à covid-19

Médio do Vitória está infetado, mas o clube não coloca de lado a hipótese do jogador poder defrontar o Vizela no domingo

André André testou positivo à covid-19 e pode falhar a visita do Vitória de Guimarães ao estádio do vizinho Vizela, no domingo, a contar para a 20.ª jornada do campeonato.

Em comunicado publicado no site oficial, esta quarta-feira, o Vitória informou que o médio internacional português, de 32 anos, acusou positivo, inicialmente, num teste antigénio. O resultado foi confirmado por teste PCR.

André André já se encontra em isolamento, mas o clube vimaranense não põe de parte a possibilidade de o capitão estar presente no próximo jogo, pois não divulgou a data em que foi realizado o primeiro teste positivo. Se, de facto, falhar a deslocação a Vizela, o médio deverá estar disponível para o duelo minhoto com o Sporting de Braga, uma semana depois.

No treino desta quarta-feira, o técnico Pepa já contou com o guarda-redes Bruno Varela, com o central Jorge Fernandes e com o médio Tiago Silva, depois de os três terem falhado o jogo de domingo passado com o Estoril, devido a testes positivos à covid.

Quanto ao lateral Sílvio, igualmente infetado na semana passada, está a recuperar índices físicos para voltar aos treinos.