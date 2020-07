André Castro é reforço do S. C. Braga

JN Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio português André Castro foi esta quinta-feira anunciado como jogador do S. C. Braga para as próximas duas épocas, num vídeo partilhado nas redes sociais do clube minhoto. Defesa direito Zé Carlos também assinou pelos guerreiros por quatro anos.

O jogador, de 32 anos, representava os turcos do Goztepe e regressa ao futebol português após sete temporadas na Turquia, somando mais de 200 jogos.

Em Portugal, André Castro fez a formação no Gondomar e F. C. Porto, clube pelo qual se sagrou campeão nacional em 2012/2013, antes de rumar à segunda experiência no estrangeiro, após o empréstimo ao Sp. Gijon (entre 2010/12). Em Portugal também representou a Olhanense duas épocas.

Também o lateral direito Zé Carlos, de 21 anos, assinou pelos guerreiros um vínculo de quatro temporadas.

O jogador representou o Salgueiros, Leça, no Campeonato de Portugal, e Leixões, na LigaPro, tendo agora a primeira experiência na Liga pelas mãos dos arsenalistas.