André Castro renova com o Braga até 2023

Médio de 34 anos prolongou o vínculo com os arsenalistas por mais uma temporada.

André Castro vai ser jogador do Braga por mais uma temporada, tendo renovado contrato com os arsenalistas até 2023. O médio de 34 anos, a quem o clube minhoto se refere como "um dos elementos fundamentais na equipa nas últimas duas temporadas", foi o habitual titular no centro do meio campo durante a passagem de Carlos Carvalhal.

Apesar de ter características mais defensivas, leva dois golos e quatro assistências com a camisola do Braga. Experiente e um dos líderes do balneário, é considerado pelo clube arsenalista como um jogador que "tem, inegavelmente, o ADN do Braga".

André Castro andou pela cidade de Braga a perguntar aos adeptos se deveria renovar contrato com o clube. Veja as imagens: