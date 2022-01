André Fialho bateu-se bem, mas saiu derrotado na estreia no UFC

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:31 Facebook

O lutador português perdeu frente a Michel Pereira por decisão unânime.

André Fialho não conseguiu ter a estreia de sonho que pretendia. Apesar do português se ter batido bem frente a Michel Pereira, um adversário difícil, não conseguiu sair por cima e perdeu por decisão unânime após três rondas. O lisboeta mostrou qualidade em todo o combate, sobretudo no primeiro assalto, mas a resiliência do brasileiro levou a melhor.

De notar que, apesar da derrota, André Fialho teve apenas uma semana de preparação de combate, tendo sido contactado na passada segunda-feira com uma proposta para lutar no sábado. Acima de tudo, na entrada do lutador na arena foi visível a felicidade no seu rosto, ele que disse ao JN que queria desfrutar do momento.