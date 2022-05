André Fialho e Pedro Carvalho: o melhor do MMA em Portugal

Pedro Carvalho e André Fialho: dois dos maiores nomes portugueses das Artes Marciais Mistas (MMA) entram em ação este fim de semana, naquele que poderá ser um conjunto de dias brilhantes para os desportos de combate em Portugal.

O JN juntou os dois lutadores para uma conversa descontraída sobre as vitórias recentes, o futuro nas respetivas ligas e as qualidades de cada um.

Pedro Carvalho luta já esta sexta-feira, no Bellator 280, em Paris, frente a Piotr Niedzielski, na divisão de peso-pena (65kg), que terá transmissão no Youtube do Bellator a partir das 20 horas. O lutador natural de Guimarães vem de uma vitória frente a Daniel Weichel, que pôs fim a uma sequência de duas derrotas.

Treinar para um combate após uma vitória é mais fácil do que depois de uma derrota, como explica o lutador da equipa SBG. "Precisava daquela vitória porque atravessava a fase mais difícil da carreira. Quando uma pessoa está no topo é fácil que o nosso ego nos deixe mal, demasiado confiantes, e quando caímos custa mais a levantar. Agora sinto que estou numa boa fase", começou por dizer. Pedro Carvalho acrescentou que o plano passa por vencer, divertir-se dentro do octógono e festejar, tanto esta sexta-feira como no sábado, dia da luta de André Fialho.

Desde Phoenix, no estado de Arizona, Estados Unidos da América, o lutador ex-Benfica vai enfrentar no sábado Cameron Vancamp, na divisão de peso meio-médio (77kg) no UFC 274, com transmissão na plataforma UFC Fight Pass.

PUB

André Fialho venceu por KO na primeira ronda no último combate, que se realizou há menos de um mês (16 de abril). A intenção do português era manter-se ativo, lutar regularmente, para dar sequência à série de vitórias. "Depois de um triunfo a motivação é outra, eu odeio perder e acredito que sou um vencedor. Quero manter-me ativo e fazer um percurso maluco este ano", explicou.

Apesar de saber que o feedback da última vitória, que surgiu por nocaute após uma sequência de golpes, foi positivo, Fialho não pretende que isso tenha impacto, mantendo o foco na competição. "Desde a última luta estive a afinar o meu cardio (resistência). De 'porrada' já sou bom, então se estiver em forma... (risos)".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Fialho (@andrefialhojr)

Pedro Carvalho esclareceu que procura sempre melhorar vários aspetos do seu jogo, mas que ultimamente tem-se dedicado mais ao boxe, sobretudo quando treina em Portugal. "Deus não me abençoou com a força de mãos do André (risos)".

O minhoto é atualmente o número cinco do ranking da divisão de peso-pena do Bellator e acredita que está perto de lutar pelo título novamente, depois de ter perdido para Patrício Pitbull em novembro de 2020. "Eu vou ser campeão, é uma questão de tempo. Já combati pelo título e sei o que faltou, sou um lutador muito melhor, a derrota deu-me muitas ferramentas. Depois de vencer na sexta-feira estou a uma, no máximo duas vitórias do título", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Carvalho Official (@pedrocarvalhomma)

Em género de brincadeira, pedimos para que cada um apontasse uma qualidade que gostavam de ter do outro. "Queria ter o peso das mãos do André, aquele que com um toque acaba o combate. Quem é que não gostava de ter essa força? (risos)", explicou Pedro Carvalho. Por sua vez, André Fialho admitiu que o compatriota tem "um jogo completo" e que preferia fazer uma fusão com o minhoto, visto que "dava algo assustador".

Como previsão dos respetivos combates, André Fialho está confiante que vai finalizar o adversário na primeira ronda. "É o que faço melhor, mas vou ver o combate de sexta-feira (de Pedro Carvalho) para me inspirar (risos)". "Sexta-feira vamos dar início à festa e sábado já vou ter os foguetes prontos (risos)", respondeu o minhoto.