André Filipe volta a reinar na "prova-rainha" do ciclismo amador em Portugal

André Filipe (C.P.R. A-do-Barbas) venceu a XIV Volta ao Concelho de Almodôvar em bicicleta, a mais importante corrida da categoria de Masters e Elites Amadores de Portugal, que se realizou este fim de semana na que Município alentejano.

O corredor, de 35 anos, da equipa da Maceira, Leiria, Campeão Nacional Masters 30 de Fundo e Contrarrelógio, ganhou a prova pela quarta vez, depois de já ter triunfado em 2012, 2013 e 2016.

A vitória na primeira tirada da prova, a chamada etapa-rainha, que terminou no Alto da Santinha, viria a revelar-se decisiva para o triunfo final. André Filipe concluiu a prova com 28 segundos de vantagem sobre Nuno Manso (Swick/Casa do Benfica de Almodôvar) e 1.40 minutos sobre o Campeão Nacional Elite Amador, João Letras (Grupo Parapedra/ CRP Ribafria).

O corredor natural de Cuba repetiu a façanha do ano passado ao vencer as duas etapas de domingo, com final em Almodôvar, mas não foi suficiente para passar do terceiro lugar na geral individual. Assim, João Letras contentou-se com a camisola das Metas Volantes, enquanto Nuno Manso foi o rei da Montanha.

Em termos coletivos, a vitória foi também para a equipa da C.P.R. A-do-Barbas. Destaque ainda para o triunfo de Manuel Caetanita, um "jovem septuagenário", que em 1973 venceu uma etapa na Volta a Portugal, que triunfou na categoria Master 60.

André Filipe considerou que o bom momento de forma que atravessa "foi decisivo" para um triunfo que considerou importante. "É a quarta vez que ganho esta corrida. A equipa trabalhou bem", concluiu o ciclista da C.P.R. A-do-Barbas.

O corredor de Leiria tinha ganho no passado fim de semana o Grande Prémio de Alfandega da Fé onde teve um grande gesto de fair-play com um adversário, que caiu perto da meta, tendo-o ajudado a levantar-se, permitindo-lhe a vitória na etapa, enquanto Filipe vencia a prova.

André Filipe, ao centro, ladeado João Letras, à esquerda, e Nuno Manso Foto: Cm Almodôvar

A "Almodovarense", como é conhecida nos meios velocipédicos, contou com a participação de centena e meia de corredores federados, em representação de 25 equipas da categoria de amadores e também alguns individuais.

O Diretor da Corrida, Nuno Rodrigues, considerou que a prova "foi muito disputada e um sucesso" que esperas repetir no próximo ano. O presidente da autarquia de Almodôvar, António Bota, sustentou que "os objetivos que passavam pela promoção do ciclismo e do território, foram cumpridos".

Município e Casa do Benfica já pensam na corrida do próximo ano, a 15ª edição, que deverá voltar às datas habituais, na segunda quinzena de março.