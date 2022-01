André Franco agrada para o lugar de Sarabia

André Bucho Ontem às 23:30 Facebook

Ruben Amorim valida atacante formado em Alcochete que brilha no Estoril. Jogador tem contrato até 2024 e cláusula de 10 milhões.

Sete golos e quatro assistências na Liga ao serviço do Estoril colocam o português André Franco como uma das principais figuras do campeonato esta temporada e, sabe o JN, o Sporting acompanha de perto a situação do jogador que fez toda a formação em Alcochete e que foi campeão nacional de juniores em 2016/2017, num plantel que tinha nomes como Daniel Bragança e Jovane Cabral, atualmente na equipa principal.

Os leões têm, neste mercado de janeiro, a mira apontada a reforços para o ataque e para o centro da defesa, mas Ruben Amorim já tinha indicado que o planeamento para a próxima temporada começava já este mês. É nesta ótica que o emblema de Alvalade olha para o estorilista, com Amorim a ter feito saber que vê o jogador como a solução ideal para o lugar de Pablo Sarabia, que está por cedido pelo Paris Saint-Germain até ao final desta temporada e que dificilmente ficará em definitivo, fruto do vencimento elevado que aufere: cerca de 3,8 milhões de euros líquidos e que são integralmente assumidos pelo emblema francês. Este salário fica bastante acima dos tetos salariais em Alvalade, que rondam o milhão de euros, sendo Coates uma das exceções que ultrapassa esta valorização.

O Sporting não tem pressa para fechar a negociação, até porque sente que o investimento para convencer o Estoril é considerável e não vê André Franco como uma prioridade para o imediato, mas sim como a alternativa preferida para a vaga que o espanhol deixará em aberto a partir de junho.

Aos 23 anos, o polivalente atacante vive a melhor fase da carreira na Amoreira, cumprindo a terceira época na equipa principal. É um dos indiscutíveis de Bruno Pinheiro e recentemente viu o contrato renovado até 2024 e ficar "blindado" com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.