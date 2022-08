André Franco é reforço do F. C. Porto por quatro milhões de euros

Arnaldo Martins e Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:12 Facebook

Médio do Estoril vai assinar por cinco épocas com os dragões.

Sérgio Conceição vai receber mais um reforço para a nova época. Segundo o que o JN apurou, André Franco vai ser jogador do F. C. Porto para as próximas cinco temporadas. Os dragões vão pagar quatro milhões de euros por 90% do passe do médio do Estoril.

Com a saída de Fábio Vieira, o treinador portista pretendia reforçar a posição mais avançada do meio campo com um jogador criativo e André Franco encaixa nesse perfil. O médio de 24 anos apontou 11 golos e fez quatro assistências na época passada ao serviço do Estoril e foi uma das figuras do campeonato "extra-grandes".

André Franco destaca-se pelas qualidades no passe, decisão no último terço e capacidade de remate e deverá ser oficializados pelos azuis e brancos em breve.