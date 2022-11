André Franco titular no F.C. Porto diante do Mafra

O F. C. Porto enfrenta esta sexta-feira à noite (20.45 horas) o Mafra, em jogo a contar para a Taça da Liga, e Sérgio Conceição promoveu várias alterações no onze inicial.

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Uribe, Bruno Costa e Galeno; André Franco e Toni Martínez;

Onze do Mafra: Samu; Pedro Pacheco, Ousmane Diomande e Pedro Barcelos; Fati, Leandrinho, Leonardo e Gui; Pedro Lucas, Diogo e Lucas;

O F. C. Porto arranca esta sexta-feira a caminhada na Taça da Liga, com a receção ao Mafra, no primeiro jogo dos Dragões na fase de grupos.