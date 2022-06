André Geraldes é o novo diretor-geral do Varzim

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Os poveiros oficializaram a contratação de André Geraldes para assumir o cargo de diretor-geral em 2022/23, época em que o Varzim vai tentar o regresso à Liga 2.

O emblema da Póvoa de Varzim, no anúncio da oficialização do novo dirigente, enalteceu o percurso de André Geraldes, classificando-o como de "inigualável sucesso". "Hoje, iniciar-se-á uma nova era. Ao novo quadro profissional da nossa estrutura, cujo currículo é marcado pelo inegável e inigualável sucesso desportivo nos projetos abraçados, ficam aqui desde já expressas a confiança e a certeza de que a sua chegada ao Varzim será a melhor e maior marca na sua carreira de Direção. A si, André Geraldes, o desejo que o seu sucesso se perpetue nas memórias da Póvoa, dos varzinistas e dos poveiros", lê-se no comunicado.

André Geraldes vai tentar devolver o Varzim à Liga 2, sendo que será uma época de transformação do plantel, forçada pela descida de divisão. O dirigente traz consigo um novo diretor-desportivo, ainda por anunciar, bem como um chefe de observadores e alguns "elementos pertinentes para profissionalização da estrutura" dos poveiros.