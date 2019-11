André Gomes: "Agradeço a todos a energia positiva"

Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Futebolista português foi operado a fratura no tornozelo direito. Gravou um vídeo a agradecer a solidariedade do mundo do futebol.

Lesionado no último domingo, na última jornada da liga inglesa, após uma entrada do sul-coreano Son, do Tottenham, André Gomes foi operado na segunda-feira e voltou esta quarta casa, em Liverpool.

O jogador português do Everton gravou uma mensagem, em inglês, e difundiu-a através da conta pessoal no Twitter.

"Já estou em casa com a família e agradeço a todos a energia positiva", contou André.