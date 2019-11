Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:32 Facebook

O Everton partilhou, esta quarta-feira, um vídeo de André Gomes no qual o português reage às mensagens enviadas pelos adeptos.

"As coisas ficaram um pouco emotivas quando André Gomes se sentou para abrir centenas de cartas de apoio", escreveu o Everton. E assim foi. Visivelmente emocionado, o médio português leu as mensagens enviadas pelos adeptos do clube inglês e deixou uma promessa: "Vou voltar mais forte, de certeza".

Veja o momento:

André Gomes lesionou-se com gravidade a 3 de novembro, no jogo com o Tottenham. Aos 78 minutos, o médio recebeu a bola junto à linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado por Son, acabando por torcer o tornozelo. A gravidade da lesão foi bem visível e audível, e deixou os jogadores em choque. Ao ver o desespero do português, o avançado do Tottenham levou as mão à cabeça e começou a chorar em pleno relvado.